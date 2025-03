Mobilfunklücke im Skigebiet Speikboden geschlossen

Von: mk

Sand in Taufers – Am 20. März ist die DAS-Mobilfunksendeanlage im Skigebiet Speikboden symbolisch in Betrieb genommen worden. Die Anlage schließt eine Mobilfunklücke, was besonders Skifahrer und Wanderer freuen dürfte. Zudem sorgt die lückenlose Abdeckung für mehr Sicherheit, da Notrufe jederzeit abgesetzt werden können. In ländlichen Gebieten stellt der Ausbau des Mobilfunks wegen der geografischen Gegebenheiten eine Herausforderung dar und ist mit hohen Kosten verbunden.

2022 hatte die Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) im Rahmen des Pilotprojekts Reinswald/Getrum erstmals die Mobilfunktechnologie DAS (Distributed Antenna Systems) zur Versorgung nicht abgedeckter Gebiete eingesetzt. „Diese Innovation war ein voller Erfolg. Sie ermöglicht die gemeinsame Übertragung der Mobilfunksignale aller in Italien aktiven Netzbetreiber über ein Sendesystem“, sagt RAS-Präsident Peter Silbernagl. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Sendemasten kleiner gebaut werden können. Zudem sei die Technologie kostengünstiger und schone das Landschaftsbild, ergänzt RAS-Generaldirektor Georg Plattner.

Nach dem Erfolg des Pilotprojekts hatte die Landesregierung weitere Projekte genehmigt und die RAS mit der Umsetzung beauftragt. Der Bau der DAS-Mobilfunksendeanlage im Skigebiet Speikboden war eines der Projekte. “Die Realisierung der innovativen Mobilfunklösung in Speikboden zeigt, welch’ schnelle und gute Ergebnisse erzielt werden können, wenn Politik, Verwaltung, Netzbetreiber und Betreiber des Skigebietes im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher zusammenarbeiten”, betonte Silbernagl.

Durch den Einsatz der innovativen DAS-Technologie werden die Mobilfunksignale der vier Mobilfunkbetreiber Tim, Windtre, Vodafone und Iliad am bestehenden Senderstandort Luttach übernommen und mittels Glasfaserverbindungen zu den Antennen im Skigebiet Speikboden transportiert. Dort werden die Signale aller Mobilfunkbetreiber verstärkt und über ein gemeinsames Antennensystem ausgestrahlt, sodass eine optimale Netzabdeckung gewährleistet ist. Das Skigebiet Speikboden hatte die Sendeinfrastrukturen errichtet und die Stromleitungen verlegt. Die RAS kaufte und installierte die Sendegeräte, schloss die Glasfaserleitungen an und sorgt für den laufenden Betrieb.

Durch die DAS-Mobilfunktechnik werden seit 2024 auch Teile von Reinswald, Montiggl, Rungg, Villanders und des Pragsertales versorgt. Die Umsetzung sechs weiterer Projekte im Pfossental, Rojental, Gfrill, Mölten, Ultental und St. Sigmund ist 2025 geplant.