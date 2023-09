Mölten: Nächtliche Suchaktion

Mölten – Am gestrigen Mittwochabend waren über 100 Einsatzkräfte an einer Suchaktion in Mölten im beteiligt. Vermisst wird der 68 – jährige Konrad Walter. Kurz vor Mitternacht wurde die Suche unterbrochen – erfolglos. Am heutigen Donnerstag Morgen soll die Suche fortgesetzt werden. Seit Mittwoch, den 20.09.2023, wird Konrad Walter vermisst. Er ist ca. 165 cm groß, trägt eine Brille und wurde zuletzt in grauer Turnhose und weißem T-shirt in Mölten gesehen.

Im Einsatz waren bisher die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Verschneid, Mölten, Terlan, Vöran, Hafling und Jenesien, der Bergrettungsdienste Bozen (BRD und CNSAS) und der Finanzwache. Außerdem beteiligt waren die Hundeführer der Südtiroler Suchhundestaffel und des Bergrettungsdienstes, die Carabinieri und Forstbeamte.