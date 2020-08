Montiggl: Totes Reh wirft Fragen auf

C B

Wunde in der Seite

Montiggl – Auf der Straße, die vom unteren Parkplatz des Montiggler Sees bis zum kleinen Montiggler See führt, lag am Samstagmorgen der Kadaver eines Rehs in der Böschung.

Passanten wunderten sich über die recht große Wunde in der Seite des Tieres und schossen ein Foto. Sie fragen sich, was geschehen ist. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass das Reh von einem Auto angefahren wurde.