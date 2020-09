Montiggl: Vermisster Fünfjähriger wird gefunden

Montiggl – In Montiggl in Eppan ist am Samstag ein fünfjähriger Bub vermisst worden. Medienberichten zufolge wurde am Vormittag Alarm geschlagen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Montiggl und von St. Michael in Eppan sowie die Carabinieri. Die Suchmannschaften durchkämmten den Wald rund um den Montiggler See rund eineinhalb Stunden lang.

Gegen 13.00 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Dem Kind geht es gut. Der Fünfjährige wurde gefunden, während er allein in Richtung Kaltern gewandert ist.