Mordalarm nach von Fund von Männerleiche in Wiener Wohnung

Von: apa

Eine tote Person ist am Montagvormittag in Wien-Favoriten gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete, habe zuvor ein Mann auf einer Polizeiinspektion in Oberösterreich erklärt, dass eine Leiche in seiner Wohnung im Favoritner Sonnwendviertel liege. Beamte der WEGA eilten daraufhin zu der genannten Wohnadresse und öffneten die Tür. Dort fand die Polizei dann eine von massiven Verletzungen gezeichnete Leiche eines Mannes.

Die Spuren deuten laut den Kriminalisten derzeit auf Fremdverschulden hin. Der “Kronen Zeitung” zufolge soll eine Axt im Kopf des Mannes gesteckt sein. Die Landespolizeidirektion wollte dies am Montag gegenüber der APA weder bestätigen noch dementieren. Das Landeskriminalamt ermittelt nun jedenfalls wegen eines möglichen Gewaltverbrechens.

Wie ein Polizeisprecher zur APA sagte, befinde sich der Wohnungsinhaber aktuell in Gewahrsam. In ersten Berichten der “Kronen Zeitung” war zuvor von einer Festnahme in Niederösterreich die Rede gewesen. Der Mann gelte derzeit jedenfalls als Verdächtiger. Seine Wohnung wurde am Montagnachmittag noch von Beamtinnen und Beamten der Spurensicherung untersucht.

Zur Identität des Opfers sowie des Verdächtigen lagen am Nachmittag noch keine näheren Informationen vor. Letzterer soll jedoch so bald wie möglich einvernommen werden.