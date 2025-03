Morddrohung im Einkaufszentrum

Von: luk

Bozen – Eine Geste sagt oft mehr als tausend Worte: Das war auch kürzlich in einem Einkaufszentrum in Bozen der Fall, als der Sicherheitsdienst einen Mann ansprach, der sich zuvor verdächtig verhalten hatte.

Seine Antwort war eindeutig. Er führte seine Hand zum Hals und machte die typische Geste zum Aufschlitzen der Kehle. Dabei deutete er an, dass er ein Messer mit sich führte.

Die alarmierte Staatspolizei konnte den Verdächtigen in einer Nebenstraße ausfindig machen und identifizieren. Es handelt sich um A. Z. aus Marokko. Der 28-Jährige ist regulär in Italien, bereits polizeibekannt und auch Gast des Kältenotfallzentrums in Bozen.

Für ihn gab es nach der Abklärung des Sachverhalts eine Anzeige wegen schwerer Bedrohung. Quästur Paolo Sartori hat zudem die Aufhebung seiner Aufenthaltsgenehmigung eingeleitet und die Abschiebung verfügt.