Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mordverdacht an Frau in Leoben – Verdächtiger verhaftet
Frau in Leoben wurde offenbar getötet

Mordverdacht an Frau in Leoben – Verdächtiger verhaftet

Donnerstag, 21. August 2025 | 13:28 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Frau in Leoben wurde offenbar getötet
APA/APA/dpa/Soeren Stache
Schriftgröße

Von: apa

Eine 61-jährige Frau ist am Donnerstag im obersteirischen Leoben tot aufgefunden worden. Kollegen hatten Alarm geschlagen, weil sie nicht zur Arbeit erschienen war. Es dürfte offenbar in einem Einfamilienhaus zu einer Gewalttat an der Frau gekommen sein. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark in einer ersten Information mitteilte, wurde ein Verdächtiger noch am Tatort festgenommen.

Laut Medienberichten soll es sich beim mutmaßlichen Täter um den Partner der Frau handeln. Außerdem soll ein blutverschmiertes Messer sichergestellt worden sein. Beides bestätigte die Polizei vorerst aber auf APA-Anfrage noch nicht.

(S E R V I C E – Die Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Telefonnummer der steirischen Frauenhäuser lautet 0316-429900. Der steirische Männernotruf für Männer in Krisen- und Gewaltsituationen ist unter 0800-246247 erreichbar, das psychiatrische Krisentelefon PsyNot unter 0800-449933.)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
66
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kommentare
47
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kommentare
37
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kampf gegen Schlaglöcher
Kommentare
37
Kampf gegen Schlaglöcher
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Kommentare
32
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 