Mordverdacht an Frau in Leoben – Verdächtiger verhaftet

Von: apa

Eine 61-jährige Frau ist am Donnerstag im obersteirischen Leoben tot aufgefunden worden. Kollegen hatten Alarm geschlagen, weil sie nicht zur Arbeit erschienen war. Es dürfte offenbar in einem Einfamilienhaus zu einer Gewalttat an der Frau gekommen sein. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark in einer ersten Information mitteilte, wurde ein Verdächtiger noch am Tatort festgenommen.

Laut Medienberichten soll es sich beim mutmaßlichen Täter um den Partner der Frau handeln. Außerdem soll ein blutverschmiertes Messer sichergestellt worden sein. Beides bestätigte die Polizei vorerst aber auf APA-Anfrage noch nicht.

(S E R V I C E – Die Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Telefonnummer der steirischen Frauenhäuser lautet 0316-429900. Der steirische Männernotruf für Männer in Krisen- und Gewaltsituationen ist unter 0800-246247 erreichbar, das psychiatrische Krisentelefon PsyNot unter 0800-449933.)