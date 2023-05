„Mostbarkeiten“: Nationensieg für Apfelsaft vom Schwarzielhof

Feldthurns – Bei den Vergleichsverkostungen auf der internationalen Fachmesse für bäuerliche Obstverarbeiter „Mostbarkeiten“ in Kärnten ging der Nationensieg in der Kategorie „Apfelsaft“ heuer nach Südtirol. Die begehrte Auszeichnung konnte Matthias Sigmund vom Schwarzielhof in Feldthurns mit nach Hause nehmen.

Einmal im Jahr messen sich Produzenten auf der Fachmesse „Mostbarkeiten“ mit anderen Direktvermarktern. An der heurigen Ausgabe nahmen 236 Bäuerinnen und Bauern in neun verschiedenen Kategorien teil. Eine Jury hat über 1.300 Produkte bei dieser Vergleichsverkostung bewertet und die besten ausgezeichnet.

Besonders erfolgreich war heuer Matthias Sigmund vom Schwarzielhof in Feldthurns. Er holte sich mit seinem „Roter Hahn“-Apfelsaft „Alte Sorten“ den Nationensieg. Zudem sicherte sich Sigmund mit den Apfelsäften „Alte Sorten“ und „Jonagold“ den ersten Platz und somit die Goldmedaille. Mit den Säften „Pinova“ und „Topaz“ schaffte es Sigmund auf den zweiten Platz.

Einmal Gold gab es auch für den Roter-Hahn-Produzenten Konrad Delazer vom Häusler-Hof in Raas. Er landete mit seinem „Bergapfelsaft“ auf dem ersten Platz.

Über einmal Silber und zwei Bronzemedaillen kann sich hingegen Martin Rastner von der Hofbrennerei Knöspele-Hof in Brixen freuen. Silber gab es für den Himbeerlikör und den Apfelsaft naturtrüb. Mit dem Tresterbrand „Gewürztraminer“ und dem „Marillenbrand“ landete er auf dem dritten Platz. Alle oben genannten Produkte sind mit dem Qualitätssiegel „Roter Hahn“ ausgezeichnet. „Das gute Abschneiden der Roter-Hahn-Produzenten ist das Ergebnis von sehr fleißigen Händen, einer guten Aus- und Weiterbildung der Direktvermarkter und hat auch mit den strengen Kriterien des Qualitätssiegels ‚Roter Hahn‘ zu tun. Nur Produkte, die direkt vom Hof stammen und eine Blindverkostung positiv bestanden haben, erhalten das begehrte Siegel“, sagte Hans J. Kienzl vom Südtiroler Bauernbund.