Motorrad prallt gegen Lieferwagen – schwere Verletzungen

Unfall in Bozen

Bozen – In Bozen hat sich am Donnerstag in der Früh um 4.10 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist ein Motorrad gegen einen Lieferwagen geprallt. Eine Person wurde schwer verletzt.

Im Einsatz standen ein Notarzt- und Rettungstransportwagen, die Carabinieri sowie die Feuerwehr. Der Verletzte hatte ein Polytrauma erlitten und wurde intubiert.

Anschließend wurde er ins Bozner Krankenhaus gebracht.