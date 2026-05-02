Aktuelle Seite: Home > Chronik > Motorradfahrer stürzt vier Meter in die Tiefe
Großeinsatz bei Terlan

Motorradfahrer stürzt vier Meter in die Tiefe

Samstag, 02. Mai 2026 | 15:13 Uhr
687073954_18039106736788106_9109733383244557019_n
Freiwillige Feuerwehr Terlan
Schriftgröße

Von: luk

Mölten/Terlan – Ein 21-jähriger Mann aus Bozen ist am Samstagvormittag bei einem Motorradunfall zwischen Terlan und Mölten mittelschwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf der Höhe der Abzweigung nach Montigl.

Nach ersten Informationen stürzte der Motorradfahrer rund vier Meter in die Tiefe und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Terlan und Verschneid sowie des Bergrettungsdienstes Bozen bargen den Verunglückten aus dem unwegsamen Gelände.

Anschließend wurde der Patient vom Rettungsdienst erstversorgt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus von Bozen gebracht. Im Einsatz standen zudem ein Notarzteinsatzfahrzeug der Sektion Bozen, ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Sektion Etschtal sowie die Carabinieri von Mölten.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Kommentare
82
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Kommentare
56
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Kommentare
48
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Warum selbst Reiche sich arm fühlen
Kommentare
45
Warum selbst Reiche sich arm fühlen
Italien verlängert Tankrabatt: Benzin wird teurer
Kommentare
42
Italien verlängert Tankrabatt: Benzin wird teurer
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 