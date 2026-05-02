Motorradfahrer stürzt vier Meter in die Tiefe

Von: luk

Mölten/Terlan – Ein 21-jähriger Mann aus Bozen ist am Samstagvormittag bei einem Motorradunfall zwischen Terlan und Mölten mittelschwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf der Höhe der Abzweigung nach Montigl.

Nach ersten Informationen stürzte der Motorradfahrer rund vier Meter in die Tiefe und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Terlan und Verschneid sowie des Bergrettungsdienstes Bozen bargen den Verunglückten aus dem unwegsamen Gelände.

Anschließend wurde der Patient vom Rettungsdienst erstversorgt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus von Bozen gebracht. Im Einsatz standen zudem ein Notarzteinsatzfahrzeug der Sektion Bozen, ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Sektion Etschtal sowie die Carabinieri von Mölten.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.