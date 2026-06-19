Motorradlenker aus Villanders wird bei Unfall schwer verletzt

Von: mk

Kollmann – In Kollmann hat sich am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall ein Mann aus Villanders schwer verletzt.

Ersten Informationen zufolge handelt es sich um einen Unfall zwischen einem Motoradlenker und einem Pkw, der sich gegen 14.00 Uhr ereignete.

Der 57-jährige Motorradlenker aus Villanders wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und anschließend vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Bozner Krankenhaus geflogen. Im Einsatz stand außerdem die Freiwillige Feuerwehr aus Atzwang.

Die Verletzungen des 57-Jährigen werden als schwer eingestuft.