Motorradlenker bei Kollision mit Straßenbahn in Wien getötet

Von: apa

Ein Motorradfahrer ist am späten Montagnachmittag bei einer Kollision mit einer Straßenbahn in Wien-Leopoldstadt ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 41-jährige Biker in der Taborstraße von der Nordwestbahnstraße in Richtung Obere Donaustraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Schweidlgasse geriet er auf der regennassen Fahrbahn beziehungsweise auf den Straßenbahngleisen ins Schleudern, stürzte und prallte frontal gegen die entgegenkommende Straßenbahn.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr. Für den 41-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Landesverkehrsabteilung übernahm die Amtshandlung.