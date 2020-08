Motorradunfall auf Grödnerstraße

Klausen – Ein schlimmer Verkehrsunfall ereignete sich heute gegen 12.30 Uhr auf der Grödnerstraße Richtung Lajen.

Aus bisher unbekannten Gründen kam es in einem Tunnel zu einem Zusammenprall zwischen zwei Motorrädern. Dabei wurden die Lenker schwer verletzt. Die Freiewillige Feuerwehr von Klausen kam als erste am Unfallort an und übernahm die Erstversorgung der betroffenen Personen. Bald darauf traf das Weiße Kreuz Klausen ein und die beiden Verletzten wurden anschließend mit dem Rettungshubschrauber der Aiut Alpin in die Krankenhäuser von Brixen und Bozen gebracht.