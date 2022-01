Motorradunfall in Montan

Montan – In Montan hat sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in Richtung Glen ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge handelt es sich um einen Motorradunfall. Ein 18-Jähriger wurde mittelschwer verletzt und musste ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Eiinsatz standen das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr von Montan und die Carabinieri.