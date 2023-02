Mühlwald: Mehrer Tiere bei Stadelbrand verendet

Mühlwald – In der Nacht hat es in Südtirol erneut gebrannt. In Mühlwald im Lappacher Tal wurde der Stadel des Lärcheggerhof von den Flammen zerstört. Dabei sind mehrere Tiere verendet.

Der Alarm ging gegen 22.30 Uhr bei den Einsatzkräften ein. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren von Mühlwald, Lappach, Uttenheim, Mühlen, Sand in Taufers, Gais und Kematen/Taufers stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Trotz des raschen Einsatzes konnte das Leben einiger Ziegen und Schweine, die sich im Futterhaus befanden, nicht mehr gerettet werden. Der Großteil der Tiere konnte glücklicherweise noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Für die Löschwasserversorgung wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet. Insgesamt waren sieben Freiwillige Feuerwehren mit 100 Wehrleuten im Einsatz, die den Großbrand schließlich unter Kontrolle bringen konnten. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen. Die Brandursache ist noch nicht klar.

Das Feuer hat auch mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge zerstört.