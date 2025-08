Müll aller Art in Meraner Haus

Von: luk

Meran – Die Meraner Ortspolizei hat kürzlich gemeinsam mit der Staatspolizei in der 4.-November-Straße ein verlassenes Haus geräumt, in dem mindestens drei Personen illegal gewohnt hatten.

Das Gebäude, das sich in der Seitenstraße der 4.-November-Straße (Hausnummer 70) befindet, war bereits in der Vergangenheit Gegenstand von Kontrollen durch die örtliche Polizei gewesen. Es waren nämlich gelegentliche Einbrüche durch Unbekannte gemeldet worden. Außerdem befanden sich die Außenanlagen aufgrund der Vernachlässigung der Grünflächen in einem verwahrlosten Zustand. Vor wenigen Tagen führten die Beamten der Ortspolizei – diesmal zusammen mit der Staatspolizei – eine neue Aktion durch, um die hygienischen Missstände zu beseitigen, die insbesondere die Räumlichkeiten im ersten Stock des Gebäudes betrafen.

„Als wir ankamen“, erklärte heute Ortspolizei-Kommandant Alessandro De Paoli auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Stadtregierung, „waren die Bewohner bereits weg, aber die Spuren ihres Aufenthalts in den Räumen waren mehr als deutlich: Auf dem Boden lag Müll aller Art, und es bestand eine potenzielle Gefahr für die Hygiene und die öffentliche Gesundheit, die eine dringende Sanierung erforderlich machte.

Mit einer Verordnung der Bürgermeisterin wurden die Eigentümer aufgefordert, auf eigene Kosten den gesamten im Gebäude befindlichen Müll zu beseitigen, den Garten zu säubern, die Pflanzen zurückzuschneiden sowie geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um unbefugten Zutritt zum Gebäude zu verhindern. Die Eigentümer kamen dieser Aufforderung umgehend nach – auch weil die Nichtbefolgung der oben genannten Vorschriften gemäß Strafgesetzbuch eine Straftat dargestellt hätte – und alle Zugänge zum Gebäude wurden zugemauert“.

„Wir beobachten die Bewegungen innerhalb des Gemeindegebiets stets mit großer Aufmerksamkeit, auch wenn es keine leichte Aufgabe ist, immer und überall ein wachsames Auge zu haben. Wir sind daher dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung. Dieser jüngste Vorfall ist übrigens ein klassisches Beispiel für Nachbarschaftskontrolle, da wir von Anwohnern auf die unbefugte Anwesenheit von Personen im Gebäude aufmerksam gemacht wurden. Wir haben daraufhin die Eigentümer kontaktiert und das Räumungsverfahren eingeleitet“, betonte Vizebürgermeister Nerio Zaccaria.