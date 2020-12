Murenabgang in Naturns

Naturns – In Naturns hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Mure gelöst. Alarm wurde gegen 1.30 Uhr in der Früh geschlagen

Ersten Informationen zufolge musste eine ältere Frau, die im alten Wohnhaus lebt, evakuiert werden.

Schlamm und Geröll haben Teile des Gebäudes begraben. Die Frau musste in Sicherheit gebracht werden und den Rest der Nacht bei Nachbarn verbringen.

Die übrige Familie, die im neueren Gebäude wohnt, konnte im Haus bleiben.