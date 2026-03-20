Mutige und aufmerksame Bürger verhindern Diebstahl

Von: ka

Bozen – Am Donnerstag hat die Staatspolizei eine italienische Staatsbürgerin wegen Raubes und Widerstandes gegen einen Beamten festgenommen.

Nach einem Anruf bei der Polizei entsandte die Einsatzzentrale der Bozner Quästur am späten Vormittag eine Streife zur Reschenbrücke. Dort hatten zwei Bürger eine junge Frau festgehalten, die einen Geldbörsendiebstahl zu Lasten einer älteren Person begangen hatte.

Die Polizisten, die sofort am Ort des Geschehens eintrafen, konnten die gesuchte Frau festnehmen. Sie konnte von den beiden Bürgern nur mit Mühe festgehalten werden. Auch gegenüber den Beamten verhielt sie sich äußerst aggressiv, bis es diesen gelang, sie zu bändigen und zur Polizeidirektion zu bringen.

Dort klärten sie den Hergang der kurz zuvor geschehenen Ereignisse auf. Einer der Hinweisgeber hatte auf der Bari-Straße beobachtet, wie ein älterer Mann einer jungen Frau hinterherlief und schrie, sie habe ihm die Brieftasche gestohlen.

Daraufhin beschloss der Bürger, die junge Frau zu verfolgen. Dabei half ihm eine weitere Person, die gerade joggte und die Szene beobachtet hatte.

Den beiden gelang es, die junge Frau in der Nähe der Reschenbrücke einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten. Somit konnte die Beute sichergestellt und dem Berechtigten zurückgegeben werden. Der Bestohlene berichtete den Beamten später, dass er auf dem Heimweg die Anwesenheit der jungen Frau bemerkt habe. Diese ergriff sofort die Flucht, nachdem sie ihm die Brieftasche entwendet hatte.

Bei der anschließenden Leibesvisitation stellten die Beamten bei der Täterin zudem ein Küchenmesser, ein Klappmesser und ein Pfefferspray sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde die 20-jährige italienische Staatsbürgerin, die aufgrund von Vorstrafen polizeibekannt ist, wegen Raubes und Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen. Die Frau wurde in die Sicherungszellen der Bozner Quästur verbracht, wo sie nun den Justizbehörden zur Verfügung steht.