Mutiger Einsatz

Kollmann – Der Brand an der Esso-Tankstelle südlich von Kollmann im Südtiroler Eisacktal hat am Freitag für Aufsehen gesorgt. Ein Auto war gegen eine der Zapfsäule geprallt. In der Folge ist dann das Feuer ausgebrochen.

Der Wageninsasse hatte dabei Glück im Unglück: Denn zwei Feuerwehrleute, Daniel Bernardi aus Wolkenstein und Markus Wieland aus Waidbruck, waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Als die beiden Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren einen Mann im brennenden Fahrzeug bemerkten, zögerten sie nicht lange und befreiten ihn aus dem Fahrzeug.

“Herzlichen Dank für euren mutigen Einsatz”, schreibt der Landesfeuerwehrverband auf seiner Facebookseite.