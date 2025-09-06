Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mutmaßlicher Drogenhändler am Theater
Flucht mit dem Fahrrad scheitert

Mutmaßlicher Drogenhändler am Theater

Samstag, 06. September 2025 | 09:34 Uhr
rauchen drogen haschisch Männer greifen häufiger zur Zigarette als Frauen
APA/APA (Symbolbild/dpa)/Robert Schlesinger


Von: luk

Bozen – Ein spektakulärer Fluchtversuch mit dem Fahrrad ist am Freitagabend in der Bozner Innenstadt gescheitert. Die Staatspolizei nahm einen 27-jährigen Marokkaner fest, der versucht hatte, sich einer Kontrolle zu entziehen und dabei zehn Gramm Haschisch bei sich trug.

Die Streifenpolizei war im Rahmen ihrer Anti-Drogenpatrouillen im Zentrum unterwegs, als sie gegen Abend zwei verdächtige Männer auf dem Verdiplatz hinter dem Stadttheater bemerkte. Einer der beiden reagierte sofort auf den Anblick der Beamten: Er schwang sich auf sein Fahrrad und versuchte zu entkommen.

Die Flucht währte jedoch nur kurz. Die Polizisten stoppten den Radfahrer umgehend und nahmen ihn in Gewahrsam. Bei dem Mann handelt es sich um einen Asylbewerber mit Vorstrafenregister, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war.

Noch bevor die Exekutivbeamten eine Durchsuchung anordnen konnten, händigte der 27-Jährige freiwillig ein Päckchen aus. Der Inhalt: rund zehn Gramm Haschisch. Bei der anschließenden Leibesvisitation fanden die Ermittler außerdem 35 Euro Bargeld in den Taschen des Verdächtigen.

Das Geld wurde beschlagnahmt, da es vermutlich aus Drogengeschäften stammt. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Drogen zum Verkauf bereithielt und bereits entsprechende Geschäfte abgewickelt hatte.

Nach der Festnahme wurde der Marokkaner zur Quästur gebracht, wo die weiteren Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Wegen des Verdachts auf Drogenhandel muss er sich nun vor Gericht verantworten. Bis zum beschleunigten Verfahren bleibt er in den Sicherheitszellen der Quästur inhaftiert.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden






