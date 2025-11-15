Sinner stürmt ins Finale von Turin

Von: luk

Turin – Jannik Sinner hat den nächsten Schritt zur Titelverteidigung gesetzt: Der 24-jährige Sextner bezwang im Halbfinale Alex de Minaur mit 7:5 und 6:2 und feierte damit bereits seinen 13. Sieg im 13. Duell mit dem Australier.

Der erste Satz war hart umkämpft: De Minaur brachte Sinner immer wieder in Bedrängnis, erst der achte Breakball brachte die Entscheidung zum 7:5.

Im zweiten Durchgang spielte Sinner dann wie entfesselt, reduzierte die Fehler und holte sich mit zwei schnellen Breaks souverän den Satz und das Match.

„Ein schwieriges Spiel, umso glücklicher bin ich, wieder im Finale zu stehen“, sagte Sinner danach.

Im Endspiel trifft er am Sonntag auf den Sieger der Abendpartie zwischen Carlos Alcaraz und Felix Auger-Aliassime.