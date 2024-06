Mutmaßlicher Ecstasy-Dealer beim Alpen Flair angezeigt

Von: mk

Natz-Schabs – Mit dem lang erwarteten Konzert der Band Frei.Wild endet heute das Alpen Flair Festival in Natz-Schabs. Mittlerweile handelt es sich um die elfte Ausgabe der musikalischen Großveranstaltung. Für die öffentliche Sicherheit auf dem ehemaligen Nato-Areal und im nahegelegenen Dorf sorgten unter anderem die Carabinieri von Brixen. Ein mutmaßlicher Drogendealer geriet dabei ins Visier der Ordnungshüter.

Die Carabinieri standen während des viertägigen Events mit drei Streifen im Einsatz, die zu Fuß das Gelände patrouillierten. Außerdem wurde ein fixer Stützpunkt errichtet, wo die zahlreich angereisten Fans – vorwiegend aus Deutschland – Anzeige wegen einer Straftat erstatten, vor brenzligen Situationen warnen oder verdächtige Vorfälle melden konnten.

Eine junge Frau aus Südtirol hat sich an einem der Abende an die Carabinieri gewandt und auf einen Gast aus Deutschland verwiesen, der in sich in trunkenem oder berauschtem Zustand befand. Der Mann hatte nicht nur andere Festivalbesucher belästigt, sondern offenbar auch versucht, der jungen Frau Ecstasy-Tabletten zu verkaufen.

Die Carabinieri reagierten prompt: Die Beschreibung des Mannes, die die Zeugin geliefert hatte, wurde über Funk sämtlichen Ordnungshütern übermittelt, die sich gerade im Dienst befanden. Innerhalb kürzester Zeit konnte der mutmaßliche Dealer identifiziert werden.

Bei seiner Durchsuchung stellten die Carabinieri drei rosa Pastillen sowie ein Klappmesser sicher. Der 34-Jährige wurde bei der Bozner Staatsanwaltschaft wegen Drogenhandels und des unerlaubten Führens von Waffen angezeigt. Die quadratischen Tabletten wurden ins Labor der Carabinieri nach Leifers gebracht. Dort soll untersucht werden, wie hoch der Anteil des aktiven Wirkstoffs ist.

Der Kommandant der Brixner Carabinieri,Kapitän Ottavio Tosoni zeigt sich erfreut: “Ich bin mit der Arbeit, die während des Festivals geleistet wurde, sehr zufrieden. Neben Dankbarkeit und Anerkennung meinen Männern gegenüber für ihren unermüdlichen Einsatz in den letzten Tagen über das herkömmliche Zeitpensum hinaus möchte ich den Organisatoren des Festivals gratulieren, die auch in diesem Jahr wieder dafür gesorgt haben, dass eine so beeindruckende Veranstaltung, die so viele Menschen anzieht, absolut unkompliziert und ohne besonders kritische Momente durchgeführt werden konnte.”

Dies sei die Folge der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den Carabinieri, der Gemeindeverwaltung und den Organisatoren des Festivals, die sich im Laufe der Jahre gefestigt habe. “Gesunder Menschenverstand, Respekt und Zuhören, kombiniert mit unserer ruhigen und ausgeglichenen, aber stets wachsamen und bereiten Präsenz, haben auch in diesem Jahr die Basis dafür geschaffen, dass sich Menschen amüsieren konnten, ohne unangenehme oder gefährliche Ereignisse befürchten zu müssen”, so der Kommandant.