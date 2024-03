Mutmaßlicher Hemdendieb verrät sich selbst

Carabinieri-Einsatz in Bozen

Bozen – Die Carabinieri haben in der vergangenen Woche in der Bindergasse in Bozen einen Mann kontrolliert. Auffällig war vor allem sein Gang. Wie sich herausstellte, lagen die Ordnungshüter mit ihrem Verdacht genau richtig.

Bei der Durchsuchung des Mannes stießen die Carabinieri auf mehrere Kleidungsstücke – in erster Linie handelte es sich Hemden –, die sich als gestohlen erwiesen.

Der Mann mit Migrationshintergrund, der bereits vorbestraft ist, wurde wegen Hehlerei angezeigt. Er konnte keine plausible Erklärung dafür liefern, wie er in den Besitz der Kleidungsstücke geraten war.

Die Carabinieri versuchen derzeit, den rechtmäßigen Besitzer des Diebesguts zu ermitteln.