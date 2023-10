Mysteriöses Fahrzeug voller Kupferkabel

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen sowie in Meran haben die Carabinieri in der vergangenen Woche die Kontrollen verstärkt. Vor allem an den bekannten Plätzen wie dem Bahnhofspark und einschlägigen Bars setzten die Ordnungshüter an.

Durchaus mit Erfolg: Ein am Anita-Pichler-Platz im Bozner Viertel Kaiserau bedenklich abgestelltes Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Im Inneren befanden sich rund 150 Kilogramm Kupferleitungen.

Außerdem konnten in Terlan vier entwendete Elektrofahrräder sichergestellt werden. Drei davon konnten an ihre rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

In der gestrigen Nacht haben die Carabinieri insgesamt 127 Personen überprüft. Zwei davon wurden angezeigt. Sie weigerten sich nämlich, sich auszuweisen und hatten eine Anordnung des Quästors zum Verlassen des Territoriums in den Wind geschlagen.

Darüber hinaus kassierten mehrere Autofahrer wegen der Übertretung des Straßenverkehrskodexes Sanktionen.

Zufrieden mit den Ergebnissen zeigt sich Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, der Kommandant der Carabinieri-Kompanie von Bozen. Er sieht die Operation als eine Antwort auf die erhöhte Nachfrage der Bürger nach mehr Sicherheit – gerade in jenen Vierteln, wo es in den vergangenen Wochenenden vermehrt zu Kleinkriminalität gekommen war.