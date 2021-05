Nach Arbeitsunfall in Aufzugschacht: Elisabeth Haller [56] ist tot

Meran – Rund 20 Tage nach dem verheerenden Arbeitsunfall in einem Hotel in Obermais in Meran ist die 56-jährige Elisabeth Haller ihren Verletzungen erlegen. Wie berichtet, war die Frau bei Reinigungsarbeiten in einem Aufzugschacht eingeklemmt worden.

Der Unfall hat sich am 20. April im Gilmweg ereignet. Die Frau, die sich an mehrfache schwerste Verletzungen am ganzen Körper zugezogen hatte, ist seit dem Unfall nicht mehr bei Bewusstsein gewesen, schreibt die Tageszeitung Alto Adige.

Kurz nach dem Arbeitsunfall standen ein Rettungstransportwagen des Weißen Kreuzes, der Notarzt, die Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Meran und Obermais im Einsatz.

Die Frau konnte von den Wehrleuten befreit werden und man brachte sie ins Meraner Krankenhaus.

Die Brüder der Frau sowie die Inhaber des Hotels sind in tiefster Trauer. Die 56-jährige war dort seit über 30 Jahren als Reinigungskraft tätig.

Das Arbeitsinspektorat hat seine Erhebungen bereits abgeschlossen. Eine Verantwortung Dritter an dem Unfall konnte demnach ausgeschlossen werden.

Offen ist allerdings noch die Untersuchung der Staatsanwaltschaft. Der Aufzug des Hotels ist noch immer beschlagnahmt. Die Carabinieri führen derzeit noch letzte Überprüfungen durch.