Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nach Attacke in Kardaun: Tatverdächtiger hüllt sich in Schweigen
Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Nach Attacke in Kardaun: Tatverdächtiger hüllt sich in Schweigen

Dienstag, 02. Juni 2026 | 09:15 Uhr
Screenshot 2026-06-02 091429
Alto Adige
Schriftgröße

Von: mk

Bozen/Kardaun – Im Fall der schweren Körperverletzung in Kardaun hat sich der mutmaßliche Täter vorerst in Schweigen gehüllt. Markus Dorfmann, gegen den seit vergangenem Donnerstag wegen versuchten Mordes ermittelt wird, hat bei der Haftprüfung vor dem Ermittlungsrichter am Montag von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht.

Nach Abwägung der Haftgründe bestätigte der Richter die Untersuchungshaft für den 55-Jährigen, berichtet Alto Adige online. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um ein ehemaliges Mitglied der Rockergruppierung „Hells Angels“.

Die Tat hatte sich am Donnerstag ereignet. Wie berichtet, hatte sich zwischen dem 55-Jährigen und einem 67-jährigen Bekannten ein Streit aus nichtigen Gründen entfacht. Nach einer heftigen Attacke war das Opfer rückwärts gestürzt und ungebremst mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen.

Der Gesundheitszustand des 67-Jährigen ist weiterhin kritisch, er kämpft immer noch um sein Leben.

Derzeit liegt er nach wie vor auf der Intensivstation des Krankenhauses in Bozen. Die behandelnden Ärzte enthalten sich einer Prognose.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
“Zum Rauchen gezwungen”: Beatrice [2] starb nach schrecklichem Martyrium
Kommentare
36
“Zum Rauchen gezwungen”: Beatrice [2] starb nach schrecklichem Martyrium
Tierschützer kritisieren Hochzeitstauben als „romantisches Tierleid“
Kommentare
26
Tierschützer kritisieren Hochzeitstauben als „romantisches Tierleid“
Wohnungsnot in Brixen: STF kritisiert Leerstände und Tourismusausbau
Kommentare
23
Wohnungsnot in Brixen: STF kritisiert Leerstände und Tourismusausbau
Techno-Festival am Gardasee scheidet die Geister
16
Techno-Festival am Gardasee scheidet die Geister
Zum 80. Jahrestag der Republik: Grüne warnen vor kriegerischer Rhetorik
16
Zum 80. Jahrestag der Republik: Grüne warnen vor kriegerischer Rhetorik
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 