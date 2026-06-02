Nach Attacke in Kardaun: Tatverdächtiger hüllt sich in Schweigen

Von: mk

Bozen/Kardaun – Im Fall der schweren Körperverletzung in Kardaun hat sich der mutmaßliche Täter vorerst in Schweigen gehüllt. Markus Dorfmann, gegen den seit vergangenem Donnerstag wegen versuchten Mordes ermittelt wird, hat bei der Haftprüfung vor dem Ermittlungsrichter am Montag von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht.

Nach Abwägung der Haftgründe bestätigte der Richter die Untersuchungshaft für den 55-Jährigen, berichtet Alto Adige online. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um ein ehemaliges Mitglied der Rockergruppierung „Hells Angels“.

Die Tat hatte sich am Donnerstag ereignet. Wie berichtet, hatte sich zwischen dem 55-Jährigen und einem 67-jährigen Bekannten ein Streit aus nichtigen Gründen entfacht. Nach einer heftigen Attacke war das Opfer rückwärts gestürzt und ungebremst mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen.

Der Gesundheitszustand des 67-Jährigen ist weiterhin kritisch, er kämpft immer noch um sein Leben.

Derzeit liegt er nach wie vor auf der Intensivstation des Krankenhauses in Bozen. Die behandelnden Ärzte enthalten sich einer Prognose.