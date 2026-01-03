Nach Brandinferno müssen 50 Schwerverletzte ins Ausland

Von: APA/dpa/sda

Die Behandlung der Opfer des Brandinfernos im Skiort Crans-Montana wird zu einer europäischen Mammutaufgabe. Nach der Akutversorgung muss fast die Hälfte der 119 Schwerverletzten mangels Kapazitäten in der Schweiz ins Ausland verlegt werden. Bis Sonntag sollen 50 Menschen überstellt werden, teilte das schweizerische Bundesamt für Bevölkerungsschutz mit. Angeflogen werden unter anderem Kliniken in Deutschland, Frankreich, Italien und Belgien.

Auch Österreich hat Hilfe angeboten. Die ursprünglich für Samstag geplante Überstellung von sechs Patientinnen und Patienten nach Wien und Graz wurde vorerst indes abgesagt, teilte das Innenministerium der APA mit. Das Angebot aus Österreich, medizinische Betreuung zu übernehmen, ist aber aufrecht. Ob andere Opfer nach Österreich überstellt werden, sei unklar, die Entscheidung obliegt den Schweizer Behörden, hieß es aus dem Wiener Ministerium. Kurzfristige Änderungen seien laufend möglich.

Keine Notwendigkeit bzw. Wunsch nach Verlegung in andere Länder

Zur nach derzeitigem Informationsstand abgesagten Übernahme hielt das Innenressort fest: “Die verantwortlichen Behörden in der Schweiz haben uns dies heute Morgen in einer Videokonferenz mitgeteilt. Grund dafür ist, dass bei zwei Personen keine medizinische Notwendigkeit einer Intensivbetreuung mehr bestünde und diese aus diesem Grund vorerst in Schweizer Betreuung verbleiben werden. Die vier anderen avisierten Patienten werden auf eigenen Wunsch hin nach Frankreich und Belgien verbracht.”

Bei dem Brand in einer Bar waren in der Silvesternacht 40 junge Menschen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen geriet wohl Schaumstoff an der Decke durch das Abbrennen von funkensprühenden Partyfontänen in Brand. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. In der Bar waren überwiegend Teenager und junge Erwachsene.

Ärztin: Patienten stehen viele Operationen bevor

Im Kinderspital Zürich werden fünf minderjährige Brandopfer behandelt, wie Kathrin Neuhaus, Chefärztin des dortigen Brandverletzungszentrums, dem Sender SRF sagte. Teilweise sei mehr als 70 Prozent der Körperoberfläche verbrannt. “Das heißt, sie sind Infektionen ausgesetzt, sie verlieren Wärme und es kommt durch die schwere Brandverletzung zu einer Verbrennungskrankheit, die den ganzen Körper systematisch betrifft, also auch das Herz-Kreislauf-System”, erklärte sie. Zudem hätten viele durch das Einatmen von Rauch schwere Schädigungen etwa der Lunge.

Vielen der jungen Patienten stehe eine zweistellige Zahl von Eingriffen bevor. Sie müssen dann mehrmals die Woche in den Operationssaal (OP). “Im Moment planen wir, mit jedem Patienten jeden zweiten Tag in den OP zu gehen”, sagte sie.

Vor allem Schweizer, Franzosen, Italiener unter Verletzten

Unter den Verletzten sind vor allem Schweizer, Franzosen und Italiener, Menschen aus Österreich und Deutschland nach bisherigen Angaben nicht. Über die Identität der 40 Toten machten die Behörden noch keine Angaben.

Sieben verletzte Italiener werden derzeit im Mailänder Krankenhaus Niguarda behandelt, zwei weitere sollen – sofern transportfähig – in Kürze folgen. Die bisher dorthin verlegten Opfer befänden sich alle in einem sehr kritischen Zustand und würden auf der Intensivstation behandelt, sagte Bertolaso.

Eltern von Kočani-Brandopfern kondolierten

Die Eltern von Opfern des Nachtklubbrandes von März 2025 in Kočani in Nord-Mazedonien kondolierten unterdessen den Eltern der Brandopfer von Crans-Montana. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete, schrieben die Eltern der Kočani-Opfer auf der Facebook-Seite ihres Vereins “16. März”: “Mit gebrochenem Herzen haben wir von der Tragödie in der Schweiz erfahren. Unsere Gedanken, Gebete und unser tiefstes Mitgefühl sind bei den Familien der Opfer, bei den Verletzten und bei allen, die diesen unvorstellbaren Schmerz ertragen. Wir sind von ganzem Herzen bei Ihnen, nicht als bloße Beobachter, sondern als Menschen, die dieselbe Wunde tragen.”

Am 16. März des vergangenen Jahres waren bei einem Brand im Nachtklub “Pulse” in der Kleinstadt Kočani, 100 Kilometer östlich der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje, 63 Menschen gestorben. Rund 200 Personen wurden verletzt. Zum Brand kam es, nachdem eine für die Bühnenshow eingesetzte Funkenmaschine die aus leicht entflammbarem Material bestehende Deckenkonstruktion entzündet hatte. 59 Menschen starben sofort, weitere vier erlagen später ihren schweren Brandverletzungen.