Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nach Cyberangriff Daten von 1,5 Mio. Schweden veröffentlicht
Hacker schlugen in Schweden zu

Nach Cyberangriff Daten von 1,5 Mio. Schweden veröffentlicht

Dienstag, 16. September 2025 | 15:23 Uhr
Hacker schlugen in Schweden zu
APA/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Nach einer Cyberattacke gegen einen IT-Dienstleister sind die persönlichen Daten von 1,5 Millionen Schweden veröffentlicht worden. Das Datenleck gehe auf einen Cyberangriff auf den Systemanbieter Miljödata am Wochenende 23. und 24. August zurück, teilte die schwedische Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Schwedischen Medien zufolge waren vor allem Stadtverwaltungen und private Unternehmen betroffen.

Die Untersuchung des Datenlecks sei im Gange, sagte Staatsanwältin Sandra Helgadottir. Eine Gruppe mit dem Namen Datacarry habe sich zu der Attacke bekannt, sagte Helgadottir. Die Ermittlungen konzentrierten sich demnach darauf, die Verantwortlichen hinter der Cyberattacke zu identifizieren. “Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass eine ausländische Macht daran beteiligt ist”, sagte die Staatsanwältin.

Hacker forderten Geld

Schwedische Medien berichteten, die Hacker hätten zuvor 1,5 Bitcoin (umgerechnet rund 150.000 Euro) gefordert und mit der Veröffentlichung der Daten gedroht. Miljödata hatte am Wochenende erklärt, dass die Daten im Darknet veröffentlicht worden seien. Bei den Daten handelte sich demnach unter anderem um Namen, Adressen und andere Kontaktdetails. Die Zahl der Betroffenen entspricht fast 15 Prozent der schwedischen Bevölkerung von 10,6 Millionen Bürgern.

Laut der Schwedischen Behörde für Datenschutz waren mindestens 164 Gemeinden und vier regionale Behörden von der Cyberattacke betroffen. Insbesondere die Stadt Göteborg wurde dem öffentlich-rechtlichen Sender SVT zufolge von dem Hackerangriff getroffen. Auch private Unternehmen, darunter der Lkw-Bauer Volvo und die Fluggesellschaft SAS, waren betroffen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Kommentare
51
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
51
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Kommentare
44
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
41
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
35
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 