Nach dem Tod von Amélie: Ermittlungen sind abgeschlossen

Brixen/San Felice del Benaco – Im Verfahren nach dem Tod von Amélie Resch aus Brixen gibt es neue Entwicklungen. Die 22-Jährige ist am 18. September im Krankenhaus in Brescia verstorben, nachdem sie in San Felice del Benaco am Gardasee bei einem Motorradunfall verunglückt war.

Sie war als Beifahrerin mitgefahren. Beim Crash mit einem Geländewagen im Zuge eines Überholmanövers wurde sie auf den Boden geschleudert. Im Krankenhaus von Brescia erlag sie ihren schweren Verletzungen.

In Brixen und weit darüber hinaus hat die Nachricht des plötzlichen Todes große Trauer hervorgerufen. Die Familie der jungen Frau führt in Brixen das Hotel „Krone“ in der Stadelgasse.

In San Felice del Benaco hat Amélie Resch als Saisonskraft im Gastgewerbe gearbeitet.

Nun hat die Staatsanwaltschaft von Brescia den Abschluss der Ermittlungen gegen den Lenker des Mopeds bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um einen 32-Jährigen aus dem Kosovo, der in Sterzing wohnt. Er muss sich wegen Mord im Straßenverkehr verantworten.