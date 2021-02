Nach den Ferien Wechsel in den Fernunterricht

Bozen – Dass nächste Woche die Schulen in Südtirol ihre Tore wieder öffnen, daraus wird nichts. In einer Mail an Direktoren und Führungskräfte der Kindergärten teilt Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner mit, dass der Unterricht an Grund- und Mittelschulen nächste Woche nicht in Präsenz stattfindet. Falkensteiner bezieht sich auf eine Entscheidung der Landesregierung, die am Dienstag gefallen ist.

Die Kindergärten bleiben geschlossen.

In jenen vier Gemeinden mit Fällen der südafrikanischen Variante des Coronavirus wird der Fernunterricht nach den Ferien auf zwei Wochen ausgedehnt.

Auch die Kindergärten sollen zwei Wochen lang geschlossen bleiben.