Zahlreiche Feuerwehreinsätze am Freitagabend

Bozen – Über Südtirol sind am Freitagabend heftige Unwetter gezogen. In mehreren Orten mussten die lokalen Feuerwehren ausrücken, um überschwemmte Keller und Garagen auszupumpen. Auch Straßen wurden überflutet und von abgebrochenem Geäst verlegt. Ebenfalls gab es kleinere Muren-Abgänge. Stellenweise haben auch große Hagelkörner Schäden verursacht.

Am stärksten betroffen war das Wipptal mit Sterzing und Ratschings, aber auch im Burggrafenamt, im Pustertal und im Schlerngebiet waren die Feuerwehren im Einsatz.

Die Freiwilligen Feuerwehren waren bis spät in die Nacht an der Arbeit, um die Schäden zu beseitigen.

Bislang blitzreichster Abend

Wie der Landesmeteorologe Dieter Peterlin schildert, wurden allein am Freitagabend 2.100 Blitze über Südtirol registriert.

Nach den Gewittern ist vor den Gewittern

Peterlin prognostiziert zudem am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag neue Gewitter über Südtirol. Am morgigen Sonntag zieht zudem eine Kaltfront durch, die Regen und Wind mit sich führt.