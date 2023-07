Nach Einbruch in Bozen: Reaktion der Polizei erstaunt

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt ist erneut in ein Lokal eingebrochen worden. Getroffen hat es dieses Mal den Imbissstand in der Bozner Industriezone am Parkplatz nahe der Fercam. Wie das Tagblatt Dolomiten am Montag berichtet, haben die Einbrecher eine Scheibe eingeschlagen, sind ins Lokal eingestiegen und haben das Wechselgeld aus der Kasse gestohlen. Auch einige Getränke haben sie entwendet.

Der Sachschaden ist jedoch größer als der Wert der Beute. Neben den Scheiben wurden auch einige Tollos und eine Tür beschädigt.

Als der Inhaber, Walther Calovi, den Einbruch bei der Polizei gemeldet hat, reagierte der Beamte mit einem “schon wieder….”. „Und dann will uns noch jemand erzählen, es gibt kein Sicherheitsproblem in der Stadt Bozen?“, fragt Calovi erbost.