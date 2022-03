Nach Ladendiebstahl: Jugendlicher zückt Messer und bedroht Wachmann

Meran – Die Jugendkriminalität in Meran scheint kein Ende zu nehmen. Wie die Tageszeitung Alto Adige am Freitag berichtet, hat eine Gruppe Jugendlicher am Mittwoch im Conad-Supermarkt in der Meinhardstraße einen Ladendiebstahl begangen.

Als einer der Minderjährigen vom Wachmann des Geschäfts festgehalten wurde, zückte ein anderer Jugendlicher ein Messer und bedrohte den Sicherheitsdienst. Damit wollte er die Flucht erzwingen.

Wenig später konnten die Jugendlichen von den alarmierten Ordnungshütern ausgeforscht werden. Der Minderjährige, der bereits polizeibekannt ist, hatte das Messer noch bei sich. Er wurde angezeigt.

Angesichts der immer wiederkehrenden Vorfälle von Jugendkriminalität in Meran sollen bei einem runden Tisch zur Sicherheit Antworten gefunden werden.