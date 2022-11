Nach neuen Wolfsrissen: Südtirol setzt auf Landwirtschaftsminister Lollobrigida

Besuch in Bozen

Prags/Lappach – Nach den Wolfsrissen zweier Kälber in der Gemeinde Prags und in Lappach ist die Sorge groß, dass die Situation ausarten kann und die Wölfe den menschlichen Siedlungen immer näher kommen. Die Kälber waren im Freien, ganz in der Nähe der Bauernhöfe. Der Südtiroler Bauernbund macht nun erneut Druck auf die Politik.

Die Landesregierung will das Thema in Rom auf die Agenda bringen und setzt dabei auf den neuen Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida. Der Minister wird heute in Bozen erwartet. Das Thema Wolf werde dabei angesprochen, erklärt Landesrat Arnold Schuler.

Minister Lollobrigida wird heute die Herbstmesse in Bozen und danach das Wine-Festival in Meran besuchen. Zum Abschluss steht noch ein Treffen mit der Südtiroler Bauernjugend auf dem Programm, die ebenfalls den Wolf zur Sprache bringen wird. Es wird gefordert, Problemwölfe entnehmen zu dürfen.