Nach Ostern stellt sich das Wetter um: “Ja, es ist Regen dabei!”

Bozen – Südtirol stöhnt unter monatelanger Trockenheit abzulesen an den extrem niedrigen Pegelständen der Flüsse. Doch nun kann Landesmeteorologe Dieter Peterlin endlich Regen ankündigen.

Seiner Prognose zufolge stellt sich das Wetter nach Ostern um. Dann der alles entscheidende Satz im Twitter-Post: “…und JA es ist Regen dabei, sogar Schnee wird wieder ein Thema.”

Am Donnerstag zieht aus Nordwesten eine Kaltfront auf, gleichzeitig bildet sich über Oberitalien ein Tief und diese Kombination sorgt für Regen mit recht tiefer Schneefallgrenze. Bereits am Mittwoch gibt es stellenweise etwas Regen, häufiger und verbreitet beginnt es in der Nacht auf Donnerstag zu regnen. Die Schneefallgrenze sinkt dabei immer weiter ab, teils auf 1000 Meter herab. Die voraussichtlichen Niederschlagsmengen, aus heutiger Sicht, noch gibt es etwas Unsicherheit: Verbreitet zehn bis 35 mm, am wenigsten im Vinschgau, am meisten in den Südstaulagen (Ulten-Passeier) und Dolomiten.