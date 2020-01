Nach Silvesternacht: Trauriger Fund in Reitstall in Lana

In Panik geratenes Pferd verendet - Eigentümerin klagt an

Lana – Ein Zwischenfall im Reitstall in der Industriezone in Lana hat die Diskussionen um das Abfeuern von Feuerwerken neu entfacht.

In der Silvesternacht ist ein Pferd in der Nacht in Panik aus seiner Box ausgebrochen und an einem Herzinfarkt verstorben. Monika Nollet, die Eigentümerin des Pferdes gibt der Böllerei am Jahreswechsel die Schuld am Tod des Tieres.

Wie sie gegenüber der Tageszeitung Alto Adige erklärt, sei bis 23.00 Uhr noch jemand im Stall gewesen. Zu dieser Zeit sei noch alles in bester Ordnung gewesen.

In den Morgenstunden wurde dann das tote Tier gefunden. In einem Kommentar auf Facebook schreibt die erschütterte Pferdeeignerin, dass sie unendlich traurig sei:

Unser Pferd ist heute Nacht in Panik geraten und gestorben. Ich versteh nicht, wie eine Gemeinde wie Lana zu so einem Feuerwerk die Genehmigung geben konnte. Wir sind unendlich traurig Camkano, dass es dich nicht mehr gibt.

Für Nollet ist klar, dass das Feuerwerk die Panik ausgelöst bei „Camkano“ ausgelöst und damit letztlich den Tod des Hengstes ausgelöst hat. Das Pferd sei ansonsten in seinem Wesen sehr ruhig gewesen, so die traurige Pferdebesitzerin. Sie und andere Pferdebesitzer sowie Umweltschützer fordern, dass künftig die Silvesterknallerei eingeschränkt wird.

Diese Realität MUSS gezeigt werden, dass war unser Erwachen am Neujahrstag nach dem dummen Feuerwerk! Pubblicato da Assi Fenomeno su Mercoledì 1 gennaio 2020

Nach dem Auffinden des toten Pferdes am frühen Morgen des 1. Januars musste die Freiwillige Feuerwehr Lana zur Bergung des leblosen Tieres gerufen werden. Es war zugleich der erste Einsatz des Jahres für die Wehrleute der Burggräfler Gemeinde.

Die Feuerwehr rückte unter der Leitung des Kommandanten Roland Schwarz mit Kommandofahrzeug und Schwerrüstfahrzeug aus.

Das verstorbene Pferd wurde mithilfe von pneumatischen Hebekissen angehoben, um Bergungsgeschirr anbringen zu können. Erst dadurch konnte das Tier behutsam aus der Stallung gehoben und den Eigentümern übergeben werden.

Es standen fünf Mann sowie zwei Mann in Bereitschaft im Einsatz.

Silvesterfeierlichkeiten von Gemeinde genehmigt

Gegenüber der Tageszeitung Alto Adige erklärt Bürgermeister Harald Stauder, dass die Silvesterfeierlichkeiten vom Gemeinderat vor einigen Monaten genehmigt worden seien – in der Überzeugung, dass ein zehnminütiges Feuerwerk der Umwelt und der Tierwelt nicht schadet. Auch Experten seien zurate gezogen worden. Es seien Materialien verwendet worden, die weniger schädlich seien, so Stauder.

Die Organisation der Silvesterfeierlichkeiten in Lana wurde vom Tourismusverein übernommen. Die Gemeinde gab einen Beitrag in Höhe von 10.000 Euro.

Weil in vielen Nachbargemeinden kein Feuerwerk angeboten wurde, strömten zahlreiche Personen etwa aus Meran, aber auch aus Bozen und Eppan nach Lana.

Stauder betont, dass er überzeugt sei, dass die Umwelt durch das Feuerwerk nicht erheblich beeinträchtigt worden sei.