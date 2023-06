Nach Unfall am Gardasee: Südtiroler im Spital verstorben

Reischach – Im Pustertal sind Trauer und Bestürzung groß: Philipp Aichner (37) aus Reischach bei Bruneck ist tot. Der Arbeitsrechtsberater hat den Motorradunfall am Gardasee vor knapp vier Wochen nicht überlebt. Er ist nun in der Uniklinik Verona seinen schweren Kopfverletzungen erlegen.

Aichner war mit Freunden sowie seinem Bruder für ein verlängertes Wochenende am Gardasee. Dort hatten sie einen Scooter ausgeliehen. In der Nacht auf den 2. Juni kam es dann zu dem folgenreichen Unfall. Die Brüder Aichner kamen an der Ostseite des Gardasees zu Sturz. Während sich der Bruder des 37-Jährigen nur leicht verletzt hatte, zog sich Philipp Aichner trotz Helm schwere Kopfverletzungen zu.

In der Klinik von Verona kämpften die Ärzte seither um das Leben des Südtirolers. Mittwochmittag haben sie diesen Kampf verloren.

Philipp Aichner hinterlässt seine Eltern und drei Geschwister.