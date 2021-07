Nach Vollbrand bleibt von Pkw nicht mehr viel übrig

Feuerwehreinsatz in Ulten

St. Pankraz – Die Freiwillige Feuerwehr von St. Pankraz ist am heutigen Sonntag kurz vor 10.00 Uhr ausgerückt. Der Grund: Auf der Straße in Richtung St. Helena stand ein Pkw des Typs Renault Clio in Vollbrand.

Aufgrund der Wasserknappheit am Unfallort und wegen des angrenzenden Waldes wurde auf der Anfahrt auch die Freiwillige Feuerwehr von St. Walburg nachalarmiert.

Wie Alto Adige online berichtet, saß eine Frau am Steuer. Sie konnte sich selbst und auch ihren Hund noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Offenbar hatte der Wagen plötzlich Feuer gefangen: Rauch steig aus der Motorhaube auf und in wenigen Minuten stand das Auto in Flammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden.