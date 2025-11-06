Nach WaltherPark-Eröffnung: Buslinien sollen rückverlegt werden

Von: mk

Bozen – Die versetzten SASA-Haltestellen in der Umgebung vom WaltherPark in Bozen sollen nach der Eröffnung des Kaufhauses rückverlegt werden. Dies gibt zumindest Rudi Benekditker, Vize-Fraktiopnssprecher der Grünen im Bozner Gemeinderat, bekannt.

Auf seine dringende Anfrage vom 22. Oktober zu diesem Problem erhielt Benedikter von Bürgermeister Claudio Corrarati in der letzten Sitzung des Gemeinderates drei konkrete Antworten.

Der Bürgermeister bestätigte demnach seine Ankündigung vom 28. August und erklärte: Die SASA-Linien 10A und 10B würden sicher an den Bahnhofsplatz zurückgelegt. Über weitere Linien laufen Verhandlungen mit Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

„Die Haltestelle Waltherplatz wird in barrierefreier Form wieder hergestellt – und im Gegenzug die obere Bushaltestelle an der Ostseite der Südtirolerstraße wieder abgeschafft“, versichert Corrarati zudem.

Die vom Autobusbahnhof startenden außerstädtischen Linien (SAD) würden nicht mehr durch die Südtiroler Straße geführt, sondern über die Achse Garibaldi-Verdiplatz-Marconi- Drususstraße.

Laut Benedikter will Corrarati einen konkreten Zeitplan, so bald wie möglich nachreichen.