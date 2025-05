Nachbarschaftsstreit lässt mutmaßlichen Dealer auffliegen

Carabinieri entdecken Haschisch in Welsberg-Taisten

Von: mk

Welsberg-Taisten – Was als Routineeinsatz wegen eines Streits unter Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus begann, führte die Carabinieri von Innichen durch Zufall zu Drogen. Am Mittwochabend wurde gegen 19.30 Uhr ein 43-jähriger Mann aus Welsberg-Taisten wegen des Besitzes von über 60 Gramm Haschisch auf freiem Fuß angezeigt.

Die Carabinieri wurden zu einer Wohnung in Welsberg-Taisten wegen eines Nachbarschaftstreits gerufen. Während des Einsatzes fiel den Beamten ein Nachbar auf, der am Konflikt zwar unbeteiligt war, sich jedoch ungewöhnlich vorsichtig und wachsam verhielt. Das auffällige Benehmen veranlasste die Carabinieri zu einer genaueren Kontrolle.

Fund von über 60 Gramm Haschisch

Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen wurden rund 61,7 Gramm Haschisch entdeckt. Die Menge und die Art der Verpackung ließen keinen Zweifel daran, dass die Drogen für den Verkauf bestimmt waren. Die Drogen wurden umgehend beschlagnahmt und zur Analyse ins Labor nach Leifers gebracht.