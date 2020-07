Nachlässigkeit bei Mundschutzpflicht in Gastlokalen

Bozen – Die Mundschutzpflicht wird in Südtirol nicht mehr so ernst genommen. Medienberichten zufolge tragen Gäste in Bars, Restaurants oder Almhütten immer seltener Mundschutz. Auch bei Kellnern und Betreibern selbst wird Nachlässigkeit in diesem Punkt beobachtet.

HGV-Präsident Manfred Pinzger hat dafür kein Verständnis. Er erklärt, dass man als Verband Kontrollen befürwortet. Wenn eine Verwarnung nicht ausreicht, sollte auch bestraft werden, so Pinzger.

In geschlossenen Räumen gilt für Kellner immer Maskenpflicht und für Gäste beim Betreten des Lokals. Auch wenn sie zur Toilette gehen, müssen sie Masken tragen.