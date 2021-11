Nächtliche Alkoholexzesse im Pustertal

Bruneck – Die Carabinieri von Bruneck haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag vier Personen angezeigt.

Bei einer Straßenkontrolle wurde gegen 23.00 Uhr ein 54-jähriger Italiener aus der Lombardei aufgehalten. Mittels Alkoholtest wurde festgestellt, dass der Mann mehr als ein Promille im Blut hatte. Der 54-Jährige kassierte eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer, ihm wurde der Führerschein entzogen. Dass er in den Abendstunden unterwegs war, gilt als Erschwernisgrund.

Kurz zuvor haben die Carabinieri in Corvara einem 50-jährigen Einheimischen den Führerschein abgenommen. Auch er hatte knapp ein Promille im Blut.

In St. Johann im Ahrntal hat sich hingegen mitten in der Nacht ein Lieferwagen auf der Staatsstraße überschlagen. Während die Feuerwehr die Unfallstellte räumte, haben die Carabinieri von Sand in Taufers den Lenker einem Alkoholtest unterzogen.

Der Mann hatte mehr als 2,5 Promille im Blut. Der 28-Jährige aus der Umgebung kassierte eine Anzeige, auch er war seinen Führerschein los. Glücklicherweise ist er bei dem Unfall unverletzt geblieben. Lediglich der Lieferwagen hat Schäden davon getragen.

Die Carabinieri von Corvara haben schließlich noch einen 40-jährigen Lkw-Lenker angezeigt, weil er ein Klappmesser bei sich hatte.

In derselben Nacht mussten die Carabinieri von Bruneck zwischen 2.00 und 4.00 Uhr in der Früh in einem Lokal in Reischach einschreiten. In beiden Fällen war es zu einem Streit unter Gästen gekommen. Grund ist vermutlich exzessiver Konsum von Alkoholoder Drogen.

In beiden Fällen gelang es den Carabinieri, die Situation zu beruhigen. Die Anwesenden wurden identifiziert. Da niemand offensichtliche Verletzungen davon getragen hat, hat der Vorfall nur dann ein gerichtliches Nachspiel, falls jemand der Beteiligten Anzeige erstattet.

Gegen 2.00 Uhr in der Früh wurden die Carabinieri außerdem in die Notaufnahme des Brunecker Krankenhauses gerufen. Ein 25-Jähriger aus der Umgebung, der hoffnungslos betrunken war, verweigerte eine Untersuchung. Mit viel Geduld gelang es den Carabinieri, den jungen Mann zu überzeugen, ins Spital zurückzukehren und ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.