Nächtliche Brandeinsätze im Pustertal und im Vinschgau

Latsch/Pfalzen – Die Freiwilligen Feuerwehren von Tarsch, Latsch und Pfalzen waren in der Nacht auf Sonntag mit Brandeinsätzen beschäftigt.

In in einem Mehrfamilienhaus in Latsch hatte sich ein Feuer entfacht, weil offenbar jemand eine brennende Zigarette in einem Blumenkübel im Treppenhaus geworfen hatte. Der Brand konnte nach dem Eintreffen der Feuerwehren rasch gelöscht werden. Es gab zum Glück keine Verletzten.

In Pfalzen brannte es hingegen auf einer Baustelle. Auch hier hatten die Wehrleute das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht.