Nächtliche Krawallfahrten durch Meran geraten außer Kontrolle

Von: mk

Meran – In der Nacht auf Freitag ist es in Meran zu beängstigenden Momenten gekommen: Eine Gruppe von Autofahrern veranstaltete eine wilde Spritztour, die Augenzeugen mit ihren Handys filmten.

Unter anderem drehten die Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit mehrere Runden im Kreisverkehr an der Kreuzung zwischen Piave- und Petrarca-Straße.

Vermutet wird, dass es sich bei den Lenkern um Albaner handelte, die die Krawallfahrten wegen ihres Nationalfeiertags am 28. November unternommen hatten.

Die Meraner Ortspolizei war zuvor auf den Zug der Fahrzeuge in der 4. Novemberstraße aufmerksam geworden. Eine abendliche Streife stoppte die Autos und wies die Lenker an, sämtliche Aktivitäten dieser Art sofort einzustellen. Wie sich zeigte, wurde der Aufforderung nicht nachgekommen, sondern die Vorfälle eskalierten am Kreisverkehr.

Kurz darauf musste die Ortspolizei erneut einschreiten, nachdem es zu einem Unfall gekommen war, an dem zwei Fahrzeuge des Konvois beteiligt waren.

Während der Aufnahme des Unfallberichts, stellte die Ortspolizei bei mindestens elf Fahrzeugen Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Für diese Verstöße sind derzeit rund 20 Verwarnungen in Bearbeitung.

Die Ortspolizei überprüft momentan außerdem Aufnahmen von Überwachungskameras, um weitere mögliche Regelverstöße zu ermitteln. Sämtliche Ermittlungsergebnisse werden der Staatspolizei und den Carabinieri weitergeleitet, um – falls nötig – weitere Maßnahmen einzuleiten.

Auch der Meraner Bürgermeister Dario Dal Medico hat die Vorfälle scharf verurteilt. „Es gibt hier in Meran keine Rechtfertigung für nächtliche Autorennen, die die Sicherheit der Bürger und Touristen gefährden“, schrieb der Bürgermeister auf Facebook.

Gleichzeitig bedankte sich der Bürgermeister sowohl bei den Polizeikräften und bei Quästor Paolo Sartori.