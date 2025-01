Nächtlicher Einbruch in Tabakladen: Der Täter hatte Koks dabei

Von: luk

Bozen – Ein Einbruch in der Nacht zum Sonntag in einen Tabakladen in der Sassaristraße in der Südtiroler Landeshauptstadt führte zu einem schnellen und erfolgreichen Polizeieinsatz. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen der Staatspolizei und den Carabinieri konnte der mutmaßliche Täter nur wenige Minuten nach der Tat identifiziert und gestellt werden.

Kurz nach Auslösen des Einbruchalarms eilten sowohl die Carabinieri als auch Beamte der Staatspolizei zum Tatort. Vor Ort bot sich ihnen ein klares Bild des Einbruchs: Die Eingangstür des Geschäfts war gewaltsam aufgebrochen worden, das Innere durchwühlt. Der Geschäftsinhaber traf kurz darauf ein und bestätigte den Diebstahl einer Geldkassette.

Entscheidend für die rasche Aufklärung war die Videoüberwachung des Ladens. Während die Carabinieri sofort die Aufnahmen sichteten, übermittelten sie parallel eine detaillierte Täterbeschreibung an die Polizei.

Fahndung mit schnellem Erfolg

Nur wenige Minuten nach der Tat wurde ein Verdächtiger in der nahegelegenen Reschenstraße aufgegriffen. Die Exekutivbeamten erkannten ihn sofort als die Person, die auf den Videoaufnahmen zu sehen war. Der 19-jährige Tunesier mit Vorstrafen, wurde zur Identitätsfeststellung auf die Quästur gebracht.

Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler nicht nur ein Küchenmesser und ein Teppichmesser, sondern auch acht kleine, luftdicht verpackte Päckchen Kokain.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wegen erschwerten Diebstahls, unerlaubten Waffenbesitzes und Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht angezeigt. Darüber hinaus erließ Quästor Paolo Sartori aufgrund der Umstände eine Ausweisungsverfügung, die den jungen Mann aus Italien verbannen soll.