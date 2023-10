Nächtlicher Sturz in der Furlhütte am Rosskopf

Sterzing – In der Nacht auf Freitag ist die Bergrettung Sterzing zu einem Einsatz in der Furlhütte am Rosskopf auf einer Höhe von 1860 Metern gerufen worden.

Ersten Informationen zufolge ist ein Mann innerhalb der Hütte zu Sturz gekommen und hat sich eine Kopfverletzung zugezogen. Der Vorfall hat sich gegen Mitternacht ereignet.

Gemeinsam mit Bergrettern des AVS rückte das Team aus. Der Verletzte wurde erstversorgt und anschließend ins Tal begleitet, um dort ins Sterzinger Krankenhaus eingeliefert zu werden.