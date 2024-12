Von: mk

Pfalzen – In der Sichelburgstraße in Pfalzen hat sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw von der Straße abgekommen und hat einen Holzzaun durchbrochen. Beinahe wäre das Fahrzeug über eine kleine Mauer gestürzt.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Pfalzen hat den Wagen geborgen. Verletzt wurde offenbar niemand. Der Einsatz dauerte rund 30 Minuten und war um 22.40 Uhr beendet.