“Kolibri” am Jirishanca – VIDEO

Von: luk

Peru/Südtirol – Großer Erfolg für den Südtiroler Alpinisten Simon Gietl: Gemeinsam mit den Spitzenbergsteigern Dani Arnold und Alexander Huber hat er in den peruanischen Anden eine spektakuläre Erstbegehung gemeistert.

Das Trio bezwang den 6.094 Meter hohen Jirishanca – wegen seiner markanten Form auch „Matterhorn Südamerikas“ genannt – über eine neue Route auf den Ostgipfel, die sie „Kolibri“ tauften.

Ihr Ziel war nicht nur der Gipfelsieg, sondern auch ein möglichst schonender Umgang mit der Natur: So hinterließen die drei Abenteurer auf ihrer Tour kaum Spuren. Über die außergewöhnliche Expedition sprach Simon Gietl im Interview mit ORF Südtirol Heute.