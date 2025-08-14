Aktuelle Seite: Home > Sport > “Kolibri” am Jirishanca – VIDEO
Südtiroler Simon Gietl gelingt spektakuläre Erstbegehung in Peru

“Kolibri” am Jirishanca – VIDEO

Donnerstag, 14. August 2025 | 07:06 Uhr
Dani Arnold, Alexander Huber, and Simon Gietl have achieved a remarkable alpine first ascent of our time with „Kolibri“ – a bold new route through the east face of Jirishanca
Instagram/Simon Gietl
Von: luk

Peru/Südtirol – Großer Erfolg für den Südtiroler Alpinisten Simon Gietl: Gemeinsam mit den Spitzenbergsteigern Dani Arnold und Alexander Huber hat er in den peruanischen Anden eine spektakuläre Erstbegehung gemeistert.

Das Trio bezwang den 6.094 Meter hohen Jirishanca – wegen seiner markanten Form auch „Matterhorn Südamerikas“ genannt – über eine neue Route auf den Ostgipfel, die sie „Kolibri“ tauften.

Ihr Ziel war nicht nur der Gipfelsieg, sondern auch ein möglichst schonender Umgang mit der Natur: So hinterließen die drei Abenteurer auf ihrer Tour kaum Spuren. Über die außergewöhnliche Expedition sprach Simon Gietl im Interview mit ORF Südtirol Heute.

 

 

