Nals: Ein Kilo Koks in Garage

Nals – Anti-Drogen-Fahnder der Staatspolizei haben vor einigen Tagen nach Hinweisen wegen verdächtiger Bewegungen eine Hausdurchsuchung in einer Wohnung in Nals durchgeführt.

In der Garage der Wohnung waren neben dem Eigentümer auch noch zwei junge Albaner anwesend, die im Burggrafenamt ansässig sind. In einer Sicherheitsschatulle, deren Schlüssel im Besitz der beiden Albaner war, stellten die Beamten ein Kilogramm Kokain sicher. Das Rauschmittel war in fünf einzelne Päckchen verpackt.

Die drei in der Garage angetroffenen Personen wurden in flagranti festgenommen, berichtet die Quästur.

Es handelt sich dabei um die letzte einer Reihe von Anti-Drogen-Operationen der Staatspolizei. Insgesamt sind dabei 18 Festnahmen wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht sowie 31 Anzeigen zu verbuchen gewesen.

In nur sechs Monaten konnten die Fahnder außerdem über 2,5 Kilogramm Kokain, 30 Kilogramm Cannabis, 50 Gramm Heroin und 30.000 Euro in bar beschlagnahmt werden. Die Polizei spricht von einer Zunahme der beschlagnahmten Drogenmengen im Vergleich zum Vorjahr.