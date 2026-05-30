Nalser Gastbetriebe setzen auf Zusammenarbeit und Qualität

Von: AP

Nals – Von Mobilität über Preisgestaltung bis hin zu neuen Konzepten – die Jahresversammlung der HGV-Ortsgruppe Nals zeigte, wo die Herausforderungen und Chancen des lokalen Gastgewerbes liegen. Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen im Gastgewerbe, die Zusammenarbeit im Dorf sowie zentrale Zukunftsthemen für die Betriebe vor Ort.

HGV-Ortsobmann Thomas Geiser berichtete über die Aktivitäten der Ortsgruppe, die vielfach in enger Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein umgesetzt werden. Besonders hob er die Veranstaltung „Fashion & Wine” hervor, die dank der Unterstützung von Gemeinde und lokalen Vereinen erfolgreich über die Bühne ging. „Gerade in kleinen Dörfern ist es wichtig, dass Gastgewerbe, Landwirtschaft und Vereine Hand in Hand arbeiten”, so Geiser. Positiv bewertete er auch die Zusammenarbeit mit der HGV-Ortsgruppe Terlan/Andrian, etwa bei den kulinarischen Wochen der „Terlaner Spargelzeit”.

HGV-Bezirksobmann Florian Obkircher betonte den hohen Stellenwert von Gastronomie und Gastfreundschaft für das Dorf und hob die Kellerei Nals Margreid als wichtiges Aushängeschild der Region hervor. Ein weiteres zentrales Thema war die Mobilität: „Der Ausbau des zweiten Bahngleises der Linie Bozen-Meran und die bessere Vernetzung der Fahrradwege sind wichtige Schritte, die gesetzt werden müssen”, betonte Obkircher.

Bezirkskoordinator Michael Huber informierte über die Dienstleistungen des Verbandes und stellte die neue HGV-Arbeitgebermarke „JOIN” vor. Bettina Schmid, Leiterin des Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung, referierte über das Thema Preisgestaltung im Gastgewerbe.

Den Abschluss der Versammlung bildeten zwei Kurzpräsentationen: Eva Luptakova stellte das neue Konzept der Weinbar Solis vor, Tourismuspräsident Hannes Hölzl blickte auf ein erfolgreiches Tourismusjahr 2025 zurück. Bei einem gemütlichen Austausch klang der Abend aus.